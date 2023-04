Supervision d’équipes en psychiatrie. Dispositifs d’analyse de pratiques professionnellesComment ne pas céder sur la place d’exception ?

Il n'est guère possible de soigner en psychiatrie sans supervision d'équipes. Cette pratique de groupe permet à chacun et au collectif de mettre en travail les enjeux psychiques mobilisés par la relation avec chaque patient, de trouver ou retrouver une position " méta ". Si la supervision d'équipes en psychiatrie était une pièce de théâtre, elle admettrait plusieurs personnages : le superviseur, dont le chemin de formation est décrit ; des sujets qui empruntent ce parcours de plus ou moins bon gré ; un groupe qui les rassemble ou les divise autour d'une tâche a priori commune ; une institution qui organise cette forme particulière de rencontre et d'analyse ; un établissement qui tolère, favorise ou combat ce dispositif ; et une ou plusieurs théories qui permettent de penser les différentes scènes de la pièce. En suivant le cheminement d'un superviseur en formation, de ses démêlées avec la fonction de superviseur et de la place d'exception qui la fonde, l'auteur présente différents types de dispositifs de supervision et d'analyse des pratiques professionnelles, les aspects de régulation et de formation mobilisés, les théories qui les soutiennent, les conceptions du groupe auxquelles ils renvoient. Le formateur en soins infirmiers, l'infirmier de pratique avancée (IPA), le psychologue, le cadre de santé ou le psychiatre soucieux de promouvoir ou d'expliquer cette pratique de supervision à son équipe trouveront matière à réflexion dans cet ouvrage.