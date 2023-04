L'art de la résine. Décoration & bijoux

Un livre illustré pour apprendre à réaliser 20 créations en résine époxy pour soi et pour son intérieur, avec des explications pas à pas et un carnet de bord pour réaliser ses propres créations. De la boîte à bijoux holographique au miroir avec effet vagues en passant par l'échiquier coloré ou encore le bracelet dentelle, retrouvez plus de 20 créations en résine pour décorer votre intérieur ou vous parer de bijoux. Tout est possible avec la résine époxy décorative !