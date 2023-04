Dino Rafletou

Un traditionnel jeu de cartes dans une version fraîche et innovante conçue pour les petits, accompagnée d'un livre plein d'activités. Le jeu populaire italien du "Rubamazzetto" présenté dans une réinterprétation conçue pour les plus petits : 44 cartes dédiées aux dinosaures, accompagnées d'un livre de 16 pages avec jeux, activités et 40 autocollants, pour s'amuser en famille !