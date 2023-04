Chroniques d'Avonlea. Tome 1

La série intégrale enfin disponible en poche ! Tandis qu'Anne Shirley n'est encore qu'une jeune fille à Avonlea, plusieurs personnages colorés peuplent le village et ses environs. Que ce soit la vieille Mlle Lloyd que l'on croit avare et excentrique, le petit Félix et sa passion pour le violon, Pa Sloane et son amour des encans ou Prissy Strong à qui on fera une cour bien parti­ culière, tous s'avèrent des êtres fascinants aux histoires tendres et amusantes ! Ponctué d'anecdotes cocasses et de grands événements de la vie, révélant des secrets intimes et des vérités insoupsonnées, Chron­iques­d'Avonleaprésentevingt­septhistoirescaptivantes qui dévoilent la richesse humaine de cette petite communauté. Des chroniques qu'il fait bon lire pour replonger au coeur de l'uni­ vers d'Anne et redécouvrir l'écriture romantique de Lucy Maud Montgomery !