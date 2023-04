Le Journal de l’agriculture, du commerce, des arts et des finances (1765-1783). Tome 1. Histoire et analyse d’une revue économique d’Ancien Régime. Tables complètes et documents

C'est au dix-huitième siècle que se développe en Europe, et plus particulièrement en France, un nouveau type de littérature, l'économie politique. L'essor de cette nouvelle discipline en voie d'autonomisation par rapport aux humanités, au droit ou à la morale, s'est matérialisé par la multiplication des livres consacrés à l'économie, mais aussi par l'apparition de revues spécialisées. Un des plus importants de ces périodiques est le Journal de l'Agriculture, du Commerce et des Finances, mais on ne dispose pas d'études développées sur ce journal - d'autant plus remarquable qu'il dépendait directement du ministère des Finances - et encore moins d'un descriptif. C'est ce qui a motivé les auteurs de cet ouvrage, fédérés autour d'un programme sur la presse économique d'Ancien Régime, à publier ce livre qui a l'originalité de proposer au lecteur dans un même ensemble, composé de deux tomes, une analyse et un descriptif accompagnés de nombreux compléments et annexes construits pour faciliter le travail des chercheurs. Ils trouveront dans cet ouvrage une étude approfondie de l'histoire éditoriale du titre et la table complète de l'ensemble des numéros parus (tome I) puis les professions de foi des éditeurs (avis, avertissements, etc.), l'index (des lieux et des personnes : 4 ? 100 et 6 ? 400 entrées) et les bibliographies des ouvrages cités ou analysés (2 800 références) (tome II, à paraître).