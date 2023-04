La charia et le droit français. La réception variable d'une norme religieuse

Alors qu'en France, la chari'a est souvent associée à des pratiques religieuses réputées incompatibles avec plusieurs dispositions du droit français, cet ouvrage analyse en détail les rapports juridiques entre les normes religieuses islamiques (la chari'a) et le droit français. Alors qu'en France, comme dans d'autres pays occidentaux, la chari'a est souvent associée à des pratiques religieuses indexées à un ordre normatif perçu dans les débats publics comme irréductible à maintes dispositions du droit français, cette étude propose, à travers quelques exemples, une analyse des différentes modalités de sa réception en droit français. Celles-ci seront abordées à travers deux grands ensembles : celui couvert par le droit international privé qui, lors de conflits de lois, met en contact le droit français avec des normes issues de la chari'a, moyennant un renvoi aux droits des pays qui en sont inspirés. Mais également celui couvert par le droit interne où ces situations, dont le caractère conflictuel est souvent exacerbé par leur surexposition médiatique, sont aussi à l'origine de consensus, bien plus nombreux et moins communément relevés.