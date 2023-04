Je m'initie aux rituels de purification

Les secrets et rituels de notre guérisseuse pour se protéger des ondes négatives et nettoyer les lieux Comme l'on se protège du froid en s'habillant, il est important de se protéger des énergies qui nous entourent pour nous préserver des ondes négatives et conserver notre énergie vitale. Lila Rhiyourhi délivre dans cet ouvrage tous ses secrets : rituels, prières, nettoyages et purifications énergétiques, offrandes. En les pratiquant régulièrement, vous allez vous libérer peu à peu de tous vos blocages (in)visibles et préserver de pures vibrations, sources de réussite et de bonheur.