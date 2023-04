Ma bible des runes

Découvrez tous les secrets des runes Les runes font partie d'un alphabet sacré, celui d'Europe du Nord. Leur étonnante richesse fait partie de leur extrême simplicité. Mal comprises, à la réputation sulfureuse, elles savent cependant guérir, régénérer, harmoniser, guider, les runes nous montrent l'héritage que les Anciens nous ont laissé concernant leur relation étroite avec la nature. Longtemps reléguées à un art divinatoire, elles se rappellent à nos mémoires aujourd'hui et reviennent prendre leur place comme outils sacrés dans des domaines aussi variés que la géobiologie, l'énergétique, la santé, les périodes de deuil, voire la compréhension de la part du destin allouée à la naissance. En tant qu'ondes de formes, les runes nous permettent de collaborer aux divers scénarii de notre quotidien. Le Futhark, nom de l'alphabet runique, est un excellent outil de communication avec l'âme du monde. Et c'est bien la force des runes : à la fois dans et à la lisière du monde, elles sont un merveilleux outil de compréhension de la matière et du subtil.