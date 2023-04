Motricité humaine. De l'enfant à l'adulte

Ce livre de référence montre comment les quatre composantes de la condition physique (endurance cardiorespiratoire, force, flexibilité et composition corporelle) interagissent et affectent les mouvements d'une personne au cours de la vie. Il décrit également les influences sociales, culturelles, psychosociales et cognitives sur la motricité.Cette septième édition américaine est largement mise à jour : - le chapitre sur la croissance et le développement des systèmes squelettique, musculaire et adipeux est réorganisé chronologiquement pour une progression plus logique.- De nouveaux documents sur l'apprentissage moteur développemental démontrent le chevauchement entre les disciplines du développement et de l'apprentissage moteur.- De nouvelles connaissances sur la motricité permettent d'expliquer la relation entre le développement moteur et la forme physique. De nombreux contenus interactifs sont proposés : - 190 clips vidéo pour affiner les techniques d'observation, avec des questions interactives ; - 47 activités de laboratoire pour faciliter les applications- des quizz à la fin de chapitre pour s'autoévaluer.