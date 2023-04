L'éveil des sens chez l'enfant de 0 à 10 ans. Stimuler son développement et sa découverte du monde, 2e édition

Est-il normal que mon enfant fasse des crises lors du bain ? Comment puis-je l'apaiser au moment du coucher ? Est-il en retard par rapport aux autres enfants de son âge ? A quels signes dois-je être attentif ? Lorsqu'il s'agit du développement de leur enfant, les parents font face à nombre d'interrogations essentielles. Et celles-ci restaient souvent sans réponse... jusqu'à présent ! Dans L'éveil des sens chez l'enfant de 0 à 10 ans, trois spécialistes du développement de l'enfant accompagnent les parents de façon claire, concrète et parfaitement documentée. Partant de situations réelles, elles proposent des astuces et des techniques permettant aux parents d'aider au mieux leur enfant à apprivoiser ses sens. De plus, de multiples cas concrets d'enfants âgés de 0 à 12 ans sont exposés. Les auteurs offrent ainsi un ouvrage indispensable pour apaiser les parents inquiets et leur permettre de nouer une relation forte avec leur enfant dès son plus jeune âge !