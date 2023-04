Hinterland. Le secret de Sanarshel

Pénétrez dans l'univers foisonnant et envoûtant de la famille Hinterland. "En apparence, c'est une maison. La plus étroite et, dit-on, la plus ancienne de Paris. Quatre pièces, une par étage, une par enfant. Une maison tout en hauteur, comme une tour, si vous préférez. Mais il faut apprendre à se méfier des apparences. Pour ceux qui savent observer, la porte raconte déjà beaucoup. Une porte sculptée selon les règles des meilleurs ébénistes de la ville, ornée de plusieurs scarabées en métal, eux-même entourés de libellules en nacre qui offrent les soirs de pleine lune une lumière troublante. Et, si vous fixez intensément cette porte, peut-être verrez-vous bouger ces bestioles. On les appelle des "? Charmes" . Ce sont des raretés. Ces portes racontent les maisons d'exception. Nous y sommes. Sur la poignée, une marque, sur cette marque, des formes étranges, sous ces formes étranges, un mystère. Poussez-vous la porte ou préférez-vous attendre encore un peu ? A vous de choisir. Après, rien ne sera plus pareil. Après, c'est une autre vie qui commence. Vous n'êtes pas dans un château, vous n'êtes pas à l'abri de tout, mais vous êtes en bonne compagnie. Les gamins Hinterland vous attendent". Pénétrez dans l'univers foisonnant et envoûtant de la famille Hinterland. Les dieux, oubliés, y sont devenus minuscules, les rois, déchus, ont été transformés en statues de pierre, et la mémoire du monde menace de disparaître en fumée. A Paris, quatre enfants s'envolent dans une curieuse machine, vers un château rond, sur les traces de leur passé...