Je crée avec l'argile autodurcissante. 26 projets expliqué pas à pas pour vous guider et vous inspirer

Un livre pour manipuler l'argile et gagner en créativité, grâce à 26 projets détaillés employant la technique de la plaque, écrit par Antoinette Châtelain, sculptrice certifiée. Un ouvrage composé d'une introduction détaillée présentant toutes les techniques de base de sculpture à l'argile, ainsi que de 26 projets expliqués et illustrés pas à pas. Ce livre met en avant la technique de la plaque, une technique simple et accessible à tous, qui permet de réaliser des créations artistiques sans limites. Inspirez-vous des oeuvres proposées et créez vos propres sculptures d'art contemporain !