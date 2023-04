L'huile de ricin

Récit et témoignage d'une jeune trentenaire qui découvre et déploie ses capacités vibratoires à travers les soins énergétiques, la psychogénéalogie et les annales akashiques. Nous avons tous en nous une part de médiumnité, généralement éteinte depuis l'enfance, mais qui peut se raviver si nous acceptons cette mission de vie. C'est ce que découvre très jeune Adéline, tout d'abord avec la clairaudience et la clairvoyance. Mais c'est avec le clairessenti et les soins énergétiques qu'elle s'initie dans la médiumnité, tout en se formant à la psychogénéalogie et grâce aux annales akashiques. C'est alors que ses capacités vibratoires vont totalement se révéler. Au fil de ces pages où se mêlent témoignage et expériences, nous sera compté ce récit initiatique moderne d'une jeune trentenaire.