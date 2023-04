Y'a des légumes au balcon !. Légumes, fines herbes, petits fruits, fleurs

Un livre pour tous les urbains qui rêvent de " cultiver leur jardin " sur leur balcon, leur terrasse ou même leurs rebords de fenêtres. Avec tous les conseils pour partir de zéro, quand on est (se croit) nul en jardinage. Une approche très simple et pédagogique, avec des pas à pas, des explications en photos, des tableaux récapitulatifs, de nombreux conseils pour répondre aux défis du potager en pots... Nourrissez votre famille et verdissez la ville !