Jacques Mandrier, commando marine. Tome 1

Après vingt ans au sein des commandos marine, Jacques Mandrier aspire à une existence plus sereine auprès de sa femme et de son fils. Pourtant, la vie va en décider autrement. Meurtri au plus profond de son âme, il va devoir puiser en lui force et courage pour ne pas sombrer dans le désespoir ni s'égarer dans une vengeance aveugle. Paris, Arabie saoudite, Irak, Polynésie, Argentine, Syrie... Le destin de Jacques Mandrier ne va pas seulement le conduire à travers le monde, mais également à se relever du pire, à forger d'indéfectibles amitiés et à retrouver le bonheur qui lui a été arraché.