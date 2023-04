Dialogue à une voix. Edition bilingue français-anglais

Dialogue à une voix / One voice dialogue (livre bilingue français/anglais) présente l'oeuvre de Sergine André, artiste-peintre née en Haïti dans la vallée de l'Artibonite en 1969. Depuis septembre 2010, Sergine André vit et travaille à Bruxelles (Belgique). Dans cette monographie, Sergine André, dit Djinn, nous livre un bilan de son parcours artistique de 1995 à aujourd'hui. Le livre tisse des liens avec sa vie personnelle, ses voyages, ses rencontres et ses amitiés qui sont au coeur de son parcours artistique et humain en croisant oeuvres et textes. Elle habille ce beau-livre de reproduction de ses peintures et d'un texte co-écrit avec Jean-Marie Théodat, au rythme des thèmes qui habitent sa vie artistique : l'exil, les villes, l'errance, l'au-delà. On retrouve une urgence de dire les choses, par la peinture et par les mots, tout comme un appel à l'urgence d'entrer en dialogue avec soi-même et avec le monde, en recherche d'un vivre-ensemble à inventer, encore et toujours. Son oeuvre prend sa source dans la culture créole haïtienne et se nourrit d'art actuel.