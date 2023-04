Tomber l'uniforme Tome 2 : Au garde à vous

Les passades ne durent jamais longtemps, paraît-il... Si le lieutenant Apollo Floros est très doué pour toutes les missions d'entraînement tactique, il ne l'est pas autant quand il s'agit d'élever seul ses jumelles. Il a besoin d'aide à plein temps. Par chance, Dylan, le frère cadet de l'un de ses amis, cherche un logement, et il découvre, surpris, que le jeune homme a bien grandi... Apollo a toujours le coeur brisé par la mort récente de son mari, mais Dylan a le don de lui échauffer le sang. Huit ans plus tôt, alors qu'il était encore adolescent, Dylan suivait Apollo comme un petit chien. Il est temps de montrer à ce lieutenant exigeant qu'il est désormais adulte. Un adulte tout à fait capable de faire la part des choses entre les responsabilités et le désir. Pourtant, s'il peut parfaitement gérer les muscles sexy d'Apollo, sa tendresse envers ses filles... ? Non. Il ne peut pas tomber amoureux de ce type. Il est déterminé à se préserver pour un homme qui saura l'aimer en retour plutôt que pour un qui ne voit en lui qu'un petit frère. Apollo est choqué par l'intensité de son attirance pour Dylan. Peut-être qu'une aventure sans engagement pendant l'été lui permettrait de reprendre goût à la vie ? Cependant, les émotions qu'ils ressentent l'un pour l'autre et auxquelles il ne s'attendait pas l'effraient. Mais il va alors devoir décider qui de son passé ou de son avenir est le plus important s'il veut garder Dylan auprès de lui. #MM #Militaire #Enfants #DifférenceD'Age #FriendsToLovers #PèreCélibataire