Un parfum de Grasse

Grasse, 1878 Quelle n'est pas la stupéfaction de Solange en découvrant, à la mort de son oncle, que sa cousine Irène avait contracté mariage juste avant de disparaître neuf ans plus tôt ! L'union avec Damien Monestier - fils d'un parfumeur de Grasse - avait beau ne pas être valable, cela la bouleverse, elle qui a toujours été si rationnelle. Aussi accepte-t-elle, contre toute attente, la folle invitation à se rendre dans les Alpes-Maritimes pour rencontrer le veuf - que l'on dit au coeur de glace - et sa famille, afin de faire la lumière sur ce malentendu. A propos de l'auteur A neuf ans, Aurore Dumas concevait et montait une pièce de théâtre dans le pré où elle campait avec ses parents. C'est dire si l'écriture a été dès le départ la grande affaire de sa vie. Elle conserve précieusement un roman datant de ses 7/8 ans, Les Robinsons de l'île aux perles, relié et illustré par ses soins. Le premier d'une longue lignée de contemporains, d'historiques, de fantastiques et même d'érotiques. Son genre de prédilection reste le roman et la romance historiques, à la fois pour le dépaysement et la façon dont les événements passés éclairent le présent.