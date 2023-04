Ask for help

Voilà sept ans qu'Alice a laissé Laneford derrière elle. Elle étudie à New-York et a reconstruit une vie loin de ses mauvais souvenirs. Aujourd'hui, elle peut compter sur Jane, sa meilleure amie délurée, et sur Kurt, son petit ami bien sous tous rapports. Mais quand Alex surgit face à elle en piteux état, elle se rend compte que le passé la rattrape. Pris au piège par ses mauvais choix et ses addictions, Alex trempe dans une affaire qui le dépasse. Le jeune homme est en danger et seule Alice pourra l'aider.