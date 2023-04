Une histoire personnelle de l'ultragauche

Née dans l'expérience des conseils ouvriers (Russie 1917-Allemagne 1918-20), l'ultra-gauche historique oppose l'initiative de la base aux logiques de parti. Ce courant n'a cessé de se renouveler au contact de l'autonomie ouvrière italienne des années 70, des grèves, soulèvements et mouvements de jeunesse des années 80 à aujourd'hui, du féminisme, de l'écologie radicale, des gilets jaunes. A 70 ans, l'auteur, par ailleurs romancier et traducteur, a pour seule fierté de dire encore "j'en suis" . En mêlant l'autobiographie et l'histoire de l'ultra-gauche, ce livre fait sentir de manière originale l'éternelle jeunesse de ce vieux projet : changer le monde.