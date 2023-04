25 noeuds marins indispensables. En pas-à-pas illustrés

Tout bon marin se doit de connaître les noeuds de base, indispensables à sa sécurité et à la vie à bord en général. Ce petit manuel très pratique vous propose d'apprendre à maîtriser les essentiels, grâce à des pas à pas pédagogiques clairement illustrés. En se focalisant sur 25 noeuds incontournables, il constitue une très bonne introduction à l'art du matelotage Ses explications simples et concrètes vous feront, de plus, passer un bon moment. Un essentiel à glisser dans toutes les bibliothèques de bord !