Le petit traité Rustica des balcons et terrasses

Vous avez un balcon ou une terrasse et vous avez très envie de végétaliser cet espace mais vous ne savez pas quelles plantes choisir ? Retrouvez ici 75 fiches parmi les légumes, les fleurs ou les petits fruits les plus faciles de culture, les plus élégants et les plus gourmands ! Le jasmin, la groseille, le rhododendron ou les succulentes n'auront plus de secrets pour vous ! Nos experts vous apprendront toutes les astuces pour choisir votre terreau, fertiliser, arroser ou rempoter vos plantes. Préparez-vous à avoir le plus beau balcon ou la plus belle terrasse du voisinage ! -75 fiches sur la culture des fleurs, des légumes, petits fruits et aromatiques du balcon -Des conseils concrets pour entretenir votre espace végétal