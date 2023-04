Mon jardin sauvage. Favoriser la diversité animale et végétale

Un coquelicot qui fleurit au fond du jardin, un éclair fauve qui saute d'arbre en arbre, des oiseaux qui chantent de bon matin, des champignons qui poussent sur la pelouse... Nos jardins regorgent de vie sauvage, apprenons à l'observer et à vivre avec. Dans ce guide, vous trouverez : - Comment identifier plus de 170 espèces de plantes, de mammifères, d'oiseaux, d'insectes, de reptiles et de batraciens susceptibles de fréquenter votre jardin et leur impact sur la chaîne alimentaire. - Des aménagements simples pour favoriser encore plus de diversité. - Des conseils simples pour un jardin vivant et équilibré sans se laisser envahir. Pour faire de votre jardin un véritable refuge de biodiversité !