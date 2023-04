Les 7 lois du pouvoir

Le pouvoir est la clé du changement, que celui-ci s'opère à petite ou à grande échelle ! Polysémique, le terme "pouvoir" fait appel à l'imaginaire de chacun et résonne différemment d'une personne à l'autre. A la fois moyen et fin en soi, le pouvoir est surtout un long chemin le long duquel chaque individu peut s'épanouir. Une fois que vous aurez saisi les lois qui régissent le pouvoir et que vous maîtriserez les bases, vous vous sentirez capable de déplacer des montagnes et motiverez vos équipes comme jamais. De cette énergie retrouvée naîtra le changement personnel et organisationnel, première pierre à l'édifice d'une entreprise plus sereine et inclusive, dans laquelle il fait bon vivre. Les "7 lois" sont issues du terrain et des cours dispensés depuis plus de 10 ans par l'auteur à Stanford. Parce que l'ouvrage s'appuie sur des enseignements inédits tirés de la recherche, il offre au lecteur une feuille de route personnelle qui lui permettra de progresser au quotidien tout en gardant en ligne de mire un objectif ambitieux : faire du pouvoir un allié à long terme. Ne craignez plus d'irradier vos équipes et votre entourage, pour le plus grand bonheur de tous !