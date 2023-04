New York, "le centre de l'Univers" , est une ville qui attire de nombreux immigrés, artistes et bien évidemment les touristes ! Avec Times Square brillant de mille feux, ses gratte-ciel vertigineux à Manhattan, ses musées recelant les perles de l'art mondial, sa Statue de la Liberté et son multiethnisme, New York est une destination à ne pas manquer. Depuis les oeuvres de Marc Chagall au MoMA, jusqu'à Strawberry Fields à Central Park, en passant par le pont de Brooklyn, les plages new-yorkaises et le zoo du Bronx - découvrez "la Grosse Pomme" en toute sérénité ! Visitez New York avec ce guide, muni d'une carte laminée pliable et détachable. GUIDE : - 9 itinéraires de visite passionnants, dont 5 à Manhattan et 4 dans les quartiers voisins - les cartes indiquant l'emplacement des 83 sites traités - de riches informations pratiques : horaires d'ouverture, prix des billets, conseils sur les transports en commun - de nombreuses curiosités et des photos en couleurs. CARTE : - laminée, pliable et détachable au format de poche - échelle 1 : 16 000.