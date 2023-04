Zanzibar. Pemba, Mafia, avec 1 Plan détachable

Le labyrinthe des rues étroites de Stone Town, et l'histoire de l'île cachée entre les murs de la Maison des merveilles et de la cathédrale anglicane. Les plages paradisiaques de Kendwa et Matemwe, la plongée en apnée sur le récif corallien de l'île de Chumbe, une rencontre avec les tortues à l'aquarium de Nungwi. Une visite dans un monde d'arômes merveilleux dans une ferme d'épices. La faune unique de Zanzibar au parc national de Jozani Chwaka Bay. Coucher de soleil admiré depuis le restaurant emblématique The Rock. Les îles non découvertes de Pemba et Mafia. Trouvez toutes les attractions qui créent l'atmosphère unique de Zanzibar dans ce guide. Explorez Zanzibar avec la série "guide light" , indispensable lors de vos voyages. A la fois riches et concises, ces publications contiennent des descriptions aussi bien des lieux à ne pas manquer que de ceux moins connus, mais pas moins intéressants. Tous les sites sont présentés sous forme d'itinéraires prêts à être parcourus. Les différentes curiosités complètent l'ouvrage. Les informations pratiques permettent de planifier un séjour réussi tandis que les cartes, précises et détaillées, aideront à vous retrouver dans chaque ville et région. Le guide comprend une carte laminée pliable et détachable. GUIDE : - 8 itinéraires de visite passionnants - des cartes indiquant l'emplacement des 64 sites traités - riches informations pratiques : horaires d'ouverture, prix des billets, conseils sur les transports en commun - nombreuses curiosités historiques et culturelles - photos en couleurs - réalisation pratique facilitant la recherche d'informations - format maniable qui permet d'emporter le guide en toute occasion. CARTE : - laminée, pliable et détachable - échelle 1 : 150 000.