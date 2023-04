Marxisme noir. La génèse de la tradition radicale noire

Dans ce classique de la pensée radicale noire enfin traduit en français, Cedric Robinson entreprend d'écrire une histoire intellectuelle du radicalisme noir. Bien que ce livre soit surtout resté dans la postérité pour la thèse du "capitalisme racial" qu'il y développe, Robinson revient, avec une érudition impressionnante, sur les origines intra-européennes du racialisme, ainsi que sur les origines européennes du marxisme avant de s'attarder sur le développement de l'histoire africaine et les débuts de l'esclavage transatlantique. Enfin, il étudie minutieusement trois figures majeures de la tradition radicale noire ? : W. E. B. Du Bois, C. L. R. James et le romancier Richard Wright.