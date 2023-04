Au pays d'Emily en broderie traditionnelle

Sous les mains expertes d'Emily Wilmarth, la passion de la broderie enflamme la toile. Impossible de ne pas reconnaître la patte de l'artiste à travers ses hoop-arts aux scènes bucoliques, ses oiseaux enchanteurs, ses couleurs flamboyantes... Une ode à la nature et à la joie, un esprit positif et engagé, une technique parfaite, de quoi fasciner et motiver tous les fans de broderie quel que soit leur niveau.