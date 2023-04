Enfants saints, 15 vies extraordinaires de Tarcisius à Carlo Acutis

15 portraits d'enfants saints pour découvrir comment leur courte vie fut passée dans la joie et l'amour de Dieu, modèles de foi pour notre monde. Du récit, de la BD, des éléments historiques et documentaires, des prières pour tout savoir sur sainte Blandine, saint Tarcisius, sainte Kateri Tekakwitha, saint Dominique Savio, saint Louis de Gonzague, saint José Luis Sanchez del Rio, sainte Jacinthe et saint Francisco Marto, vénérable Anne de Guigné, saint Pier Giorgio Frassatti, bienheureuse Chiara Luce, Claire de Castelbajac, vénérable Antonietta Meo, bienheureux Marcel Callo, bienheureuse Sandra Sabattini et bienheureux Carlo Acutis.