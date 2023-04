La cuisine veggie pour tous les jours

Régalez-vous veggie au quotidien ! Un livre indispensable et un véritable guide d'apprentissage pour cuisiner sans viande. Toutes les bases, les ingrédients phares, les sources de protéines et plus de 200 recettes de petits déjeuners, entrées, plats et desserts qui deviendront vos plats signatures. . Des recettes incontournables, des explications claires, des conseils et des astuces... Une cuisine naturelle, équilibrée et respectueuse des animaux et de la planète !