Rosamée Tome 2

Après avoir désobéit à ses parents et rejoint l'île interdite pour sauver son ami oiseau, Gaspy, Rosamée se retrouve prise au piège d'un aussi beau qu'inquiétant château qui semble renfermer bien des secrets sur son histoire familiale... D'un tempérament de feu et d'un grand courage, Rosamée va parcourir les dangereux dédales du lieu à la recherche de réponses et de son compagnon.