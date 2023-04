Vermines. Tome 1

A sa mort, un membre du gang du 3rd Ward de la Nouvelle-Orléans se réveille au sein des " Coulisses de la Réalité ", un monde caché parmi le nôtre dans lequel évoluent monstres, sorcières et gardiens chargés de " veiller " sur nous depuis la nuit de temps. Déterminé à retrouver sa famille et sa vie, Marcus Garner va se trouver contraint de collaborer avec Grey, une créature monstrueuse créée de toutes pièces par de mystérieuses sorcières vivant recluses dans le bayou. Mathieu Salvia (Croquemitaines, In memoriam) explore un nouvel univers fantastique et horrifique en compagnie de Johann Corgié, jeune prodige du dessin qui signe ici sa première grande saga en BD. Un univers fantastique où les deux auteurs s'amusent à détricoter le genre pour jouer à la fois sur l'humour et l'action sans temps morts.