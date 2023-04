Itinérance

Dans cet entretien avec Marie-Christine Navarro, Edgar Morin revendique son identité d'inconditionnel touche-à-tout, soucieux de l'avenir de l'Europe et éternel curieux. Il y évoque pêle-mêle certaines des femmes de sa vie - sa mère, notamment -, son enfance, ses engagements, ses enthousiasmes. Surtout, dans ce livre, Edgar Morin revient sur le concept de "reliance" qu'il a inventé, tout en faisant appel aux idées des chercheurs qui l'ont accompagné. Ce concept, central dans son oeuvre, a été sans cesse enrichi par les différents champs de recherche qu'il a explorés. "Mes détracteurs, confie Edgar Morin, dédaignent la lecture de mes écrits et m'attribuent les idées les plus simplistes - les seules, sans doute, qu'ils sont capables de concevoir. Au lecteur de décider si je suis vulgarisateur, ou penseur." Edgar Morin, né en 1921, est sociologue et philosophe. Marie-Christine Navarro est auteure et documentariste.