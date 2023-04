Par la poudre et par la plume. Une histoire politique de l'IRA, de 1857 à nos jours

La "question d'Irlande" resurgit : si chacun suit son calendrier propre, l'Union européenne et le Premier ministre britannique Boris Johnson agitent le même chiffon rouge (le "regain des tensions communautaires"). A l'écart de cet histrionisme, ce livre revient sur la longue durée de l'histoire du républicanisme, et sur les questions auxquelles il eut à répondre : la lutte pour l'indépendance se confond-elle avec la lutte pour le socialisme ? Les ouvriers et ouvrières protestants sont-ils des frères et des soeurs prolétaires ou des colons ? Ces questions ont conservé beaucoup de leur pertinence. L'histoire de l'Irlande n'était et n'est toujours pas écrite d'avance.