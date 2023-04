Mo' Meta Blues, la musique selon Questlove. L'Autobiographie du batteur de The Roots

Ahmir "A QuestloveA " Thompson est un batteur virtuose, producteur, arrangeur, directeur musical du Late Night with Jimmy Fallon, lauréat de deux Oscars et membre fondateur du légendaire groupe de hip-hop The Roots. Dans ce livre acclamé par la presse, il raconte sa vie à travers la musiqueA : celle d'un enfant du Philadelphie des années 1970, qui formera le "A dernier groupe de hip-hopA ", avant de devenir un acteur incontournable de la scène musicale internationale. Mo' Meta Blues foisonne de réflexions sur le son, le hip-hop, la critique culturelle, tout comme il regorge de personnages allant de Stevie Wonder à Kiss, en passant par D'Angelo, Jay-Z, Erikah Badu, Alicia Keys, Dave Chapelle⦠sans oublier Prince, des rollers au pied.