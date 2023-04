Manifestez vos souhaits grâce à la loi de l'attraction

Relations amicales ou amoureuses, objectifs professionnels ou rentrées d'argent... Et si nous avions tous le pouvoir d'attirer à nous ce que nous souhaitons ? Le positif attire le positif, comme le négatif peut attirer... le négatif, telle est la base de la loi de l'attraction. L'univers tout entier est fait d'énergie : le principe de base de l'attraction est que l'énergie que vous envoyez autour de vous vous reviendra toujours. Méditations, ancrage, pensées positives, demandes claires et précises... Dans cet ouvrage, l'autrice, Marie Pauze, vous transmet toutes les clés pour comprendre le fonctionnement de la loi de l'attraction et la manière de vous en servir au quotidien et dans tous les domaines.