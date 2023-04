Albanie. Avec 1 Plan détachable

Les coins sauvages des Monts Maudits, la vallée idyllique de Valbona, la chaîne de Korab hors des sentiers battus. Les murmures des ruisseaux et chutes d'eau. Les échos de l'Antiquité à Butrint, Apollonia et Durrës, forteresses ottomanes, églises décorées de fresques, mosquées historiques, abris omniprésents. Une croisière sur le lac Koman, une excursion en rafting dans le canyon d'Osum, une promenade dans les ruelles des charmantes vieilles villes de Gjirokastra et Berat. Soleil méditerranéen et plages de l'Adriatique, stations balnéaires animées sur la Riviera albanaise. De délicieux poissons et fruits de mer, de l'excellent agneau et, bien sûr, du café, dont l'arôme enveloppe les ruelles de chaque ville albanaise. Explorez l'Albanie avec la série "guide light" , indispensable lors de vos voyages. A la fois riches et concises, ces publications contiennent des descriptions aussi bien des lieux à ne pas manquer que de ceux moins connus, mais pas moins intéressants. Tous les sites sont présentés sous forme d'itinéraires prêts à être parcourus. Les différentes curiosités complètent l'ouvrage. Les informations pratiques permettent de planifier un séjour réussi tandis que les cartes, précises et détaillées, aideront à vous retrouver dans chaque ville et région. Le guide comprend une carte laminée pliable et détachable. GUIDE : - 8 itinéraires de visite passionnants - des cartes indiquant l'emplacement des sites traités - riches informations pratiques : horaires d'ouverture, prix des billets, conseils sur les transports en commun - nombreuses curiosités historiques et culturelles - photos en couleurs - réalisation pratique facilitant la recherche d'informations - format maniable qui permet d'emporter le guide en toute occasion. CARTE : - laminée, pliable et détachable - échelle 1 : 300 000.