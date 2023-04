Pyrénées, petits secrets et grandes histoires. Sur les pas du GR 10

Le GR10, chemin de randonnée allant de l'Atlantique à la Méditerrannée (ou le contraire), passe à proximité de lieux-dits, de villages, de sites naturels, de vallées où, partout, le mythe affleure, où courent des légendes issues de la société pré-chrétienne, où des sources ont démontré leurs pouvoirs bienfaisants, où l'on dit qu'on peut croiser, le soir, quelque personnage maléfique, où, plus près de nous, les premiers pyrénéistes ont réalisé quelque exploit... Marchez en toute connaissance de cause ! Derrière les magnifiques paysages rencontrés sur ce chemin, l'histoire et les histoires sont bien présentes. Olivier de Marliave, spécialiste des mythes pyrénéens, nous aide à en entrouvrir le mystère...