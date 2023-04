La Bretagne et les bretons vus par les peintres

Comme nulle autre région de France, la Bretagne a su séduire les peintres à la recherche de lumière, de paysages grandioses et de scènes pittoresques. Des aquarellistes anglais de la fin du XVIIIe siècle aux amis de Paul Gauguin regroupés dans l'école de Pont-Aven et des pointillistes aux expressionnistes, tous y ont trouvé une source d'inspiration fertile dont leurs toiles se font l'écho. Les 70 tableaux et aquarelles présentés dans ce livre offrent une escapade artistique au coeur de la Bretagne. Le livre se divise en 5 chapitres : - Le bord de mer et les îles - Le charme des villages - Peindre la vie quotidienne - Scènes urbaines - Jeux de lumière