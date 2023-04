Dynamic Heroes Tome 2 : Original Name Edition

Voilà maintenant un an que Duke et Maria ont rejoint Fleed, leur planète natale, pour oeuvrer à sa reconstruction. Sur Terre, Cutie Honey, à la poursuite des hommes de Panther Claw, se retrouve piégée par 2 démons et ne doit son salut qu'à l'intervention d'Akira Fudo et de son alter-ego, Devilman. Pendant ce temps, le Centre du Professeur Umon détecte des OVNI qui pénètrent l'atmosphère terrestre. Il s'agit de la soucoupe porteuse de Grendizer, poursuivie par des soucoupes inconnues. Maria, seule à bord, est en mauvaise posture. Kôji saute à bord de son Double Spazer pour la secourir, mais il tombe nez à nez avec Grangen, la terrible bête démoniaque, et se retrouve à son tour, en grande difficulté. Heureusement pour lui, Tetsuya apparaît à bord du Great Mazinger pour régler son compte à la bête céleste. A quoi ou qui sont dues toutes ces attaques ? Quel est leur objectif ? Et pourquoi Maria est-elle seule ? La Original Name Edition reprend les noms originaux japonais.