Hollywood Propaganda. Final Cut

S'appuyant sur des archives et de nombreux témoignages, ainsi que sur des analyses de films, ce livre révèle les rapports politiques et financiers unissant Hollywood avec le Pentagone mais aussi la CIA. A travers des blockbusters financés par le département de la Défense tels que Transformers, Terminator ou Top Gun, Alford démontre comment l'industrie du cinéma se place au service d'une idéologie pro-armée glorifiant l'image des Etats-Unis. De même, des films dits critiques (Les Rois du désert ou Avatar), bien que d'une façon plus subtile, n'en remplissent pas moins une fonction similaire. Nouvelle édition actualisée et augmentée d'une préface inédite de l'auteur.