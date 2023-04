Dark Crisis on Infinite Earths Tome 2

Les héros lèvent peu à peu le voile sur les machinations de Paria, mais les Grandes Ténèbres continuent de jeter leur ombre sur le Multivers pour soumettre et redéfinir l'ensemble des réalités. Sur Terre-Zéro, Deathstroke met en oeuvre son plan d'effacer une fois pour toutes l'héritage des héros, tandis que la nouvelle génération de héros menée par Jon Kent et Nightwing se rassemblent , pour résister et tâcher d'être à la hauteur des plus grands héros que notre monde est connu.