Tous les oiseaux d'Europe

Cet ouvrage réunit et présente la totalité des oiseaux observés en Europe, soit plus de 930 espèces : nicheurs, hivernants, migrateurs communs, mais également les espèces rares ou égarées. Toutes les espèces sont illustrées, y compris celles vues une seule fois en Europe, ou celles que l'on verra très probablement dans un futur proche. Un court texte décrit l'espèce et donne des informations sur sa voix, son habitat et sa distribution (plus de 800 cartes). En regard figurent une ou plusieurs photographies détourées de l'oiseau autour duquel des flèches de pointage signalent les caractéristiques spécifiques à observer pour identifier facilement et correctement l'espèce. Ces fiches espèces sont complétées par des doubles pages thématiques qui expliquent les identifications les plus complexes, comme les oies et bernaches en vol, la détermination de l'âge des grands goélands ou les fauvettes brunes. Exhaustif : toutes les espèces visibles en Europe (plus de 930 espèces) en plus de 3 000 photos. Efficace : une approche qui permet à l'ornithologue, amateur ou confirmé, de se concentrer sur les points essentiels pour l'identification de chaque espèce. Définitif : le guide de terrain le plus complet à ce jour.