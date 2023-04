180°C N° : Grand cahier oeuf

On a tous un ingrédient fétiche : un indispensable de la cuisine du quotidien ou un produit dont on attend avec impatience la saison du retour sur les étals ou dans nos assiettes de fête. S'adonner au culte de ce produit en prenant le temps du détail et de la digression, c'est la nouvelle mission que nous nous sommes donnée. C'eût été "vraiment trop injuste" de le laisser cantonné au rôle d'adjuvant qu'il endosse d'ordinaire, c'est pourquoi l'oeuf, loin de l'image lisse et banale qui lui colle à la coquille, s'impose comme le héros culinaire du premier titre de cette collection monomaniaque.