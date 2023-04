Ornicar ? N° 56 : Dire

Ornicar ? 56 - Dire s. /dir. Jacques-Alain Miller et Deborah Gutermann-Jacquet Suffit-il de dire "Je suis" pour être ? Qu'est-ce qu'un dire qui fait acte ? Ce numéro d' "Ornicar ? " explore la pluralité des manières de dire, à travers les époques et les discours : de l'Antiquité romaine, où "n'agit que le dire" , à l'idéal d' "autodétermination" de certains contemporains rêvant de se signifier sans médiation de l'Autre. Telle parole de l'Autre (père, mère, etc.) peut prendre une valeur déterminante pour le sujet, parfois à son insu. Si la parole a un pouvoir, comment accède-t-elle au statut d'un dire qui compte ? Lacan distingue ce qui "se dit" et le "dire" . Le pari de la psychanalyse est de faire fond sur la puissance de la parole pour interpréter : produire un "dire" , porté par une énonciation, apte à dépétrifier, à faire chuter les identifications mortifiantes avec lesquelles le sujet se défend de la vie. Découvrons les richesses du dire dans les facéties de la Renaissance, la "disputatio" médiévale, le "flow" des rappeurs et son usage dans la psychanalyse.