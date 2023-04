Renoncer à la dépendance affective

Sortir de la dépendance affective et être soi dans les relations Nous voulons souvent deux choses essentielles que sont l'amour et la liberté. Pourtant, nous pouvons parfois ressentir une impression d'aliénation dans les relations amoureuses, cette peur de se perdre dans l'autre ou de perdre l'autre. Quels ravages cette peur peut-elle induire pour notre estime de soi et quelle solutions trouver pour s'ouvrir au contact avec l'autre tout en nous préservant ? Dans cet ouvrage, Catherine Dupont donne des solutions concrètes pour sortir de la dépendance affective : - définition des dépendances affectives en couple, en famille, au travail et en amitié, - des tests faciles à faire pour se situer dans notre niveau de dépendance affective, - les conséquences au quotidien et les effets sur notre physique, - les solutions concrètes pour se libérer de relations qui ne nous conviennent plus et assumer pleinement d'être soi, - des exemples concrets et l'histoire en filigrane d'un couple pour mieux comprendre les mécanismes en jeu.