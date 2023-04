L'hyperconsommation nuit gravement à la planète. Pourquoi et comment résister au commerce de masse

Dans cet essai à la fois incisif et optimiste, Gerard Hastings nous plonge dans le monde du marketing mondialisé, avec ses publicités gérées par des algorithmes, son Black Friday, ses influenceurs et une disponibilité 24h/24h et 7j/7j grâce aux plateformes numériques. Le blitz marketing des entreprises repose sur un objectif simple : les profits dépendant d'une demande toujours supérieure à l'offre, une industrie mondiale (550 milliards de dollars dépensés chaque année seulement pour la publicité) s'évertue à faire de nous des consommateurs dévoués, des hyperconsommateurs, autrement dit "des enfants gâtés qui veulent toujours plus et se soucient toujours moins" . Si les mégaprofits sont là pour quelques-uns, les mégadésastres pour la planète aussi, et les consciences citoyennes rejettent de plus en plus ce modèle ultracapitaliste pour prôner des alternatives émergentes de commerce et marketing responsables. Destiné à toutes les personnes s'intéressant aux sciences politiques et économiques, au marketing social, à la santé publique, la santé environnementale, cet essai analyse et dénonce les stratégies des multinationales et appelle chacun à développer son esprit critique et à se rebeller contre le système ultraconsumériste.