Enseigner l'oral au cycle 2

Des séquences et des rituels pour enseigner l'oral en cycle 2. Dans les classes, les enseignants repèrent facilement certaines difficultés des élèves pour parler, constatent des écarts entre ce qu'ils produisent et ce qu'on attend d'eux... Et pourtant, on parle dans la classe, on parle encore beaucoup au cycle 2 ! Le problème, c'est que faire pratiquer l'oral ne suffit pas pour le faire travailler. Il est nécessaire de l'enseigner. Cet ouvrage se donne donc comme objectif d'apporter un éclairage sur cet objet difficile à saisir, et surtout quelques propositions très concrètes d'enseignement. Après quelques éléments de didactique, il propose trois types de moments spécifiques consacrés à l'oral : Des séquences complètes, qui mobilisent des temps conséquents, avec un objectif d'apprentissage oral bien défini et structuré. Des temps consacrés aux échanges entre élèves, qui gagnent à être réguliers, et qui peuvent prendre des formes différentes. Des courts rituels, permettant de garder un temps d'oral quotidien, parfois en lien avec d'autres domaines ou d'autres disciplines. Ces propositions prennent la forme de 33 scénarios pédagogiques. On y trouve une progression et des activités ordonnées, des propositions de séances et de matériel, mais dans une trame suffisamment ouverte pour que chaque professeur puisse les adapter à ses élèves, au moment de l'année, à son style pédagogique... Ressources numériques : de nombreux supports d'enseignement dont s'inspirer ou directement à afficher ou photocopier.