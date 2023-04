Histoires de fantômes japonais est un recueil de nouvelles fantastiques qui explore les mystères qui peuplent un pays où le surnaturel a toujours occupé une place privilégiée dans le quotidien. Des contes anciens aux légendes contemporaines, Andi Brooks nous offre un florilège d'histoires à la fois poétiques et terrifiantes, et nous invite à découvrir " l'autre côtéA " du Japon. Un voyage dans un univers fantastique où d'étranges phénomènes nous attendent, où la peur et l'angoisse n'ont aucune limite. A 30 récits inédits composent ce recueil, présentés en deux partiesA : les contes anciens et les contes modernes.