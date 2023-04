L'exil russe. La fabrique du réfugié apatride

France terre d'asile ? Dans les années 1920, la France accueille près de 80 000 Russes ayant quitté leur pays à la suite de la révolution, plus que la plupart des pays européens. Comment répondre à cet afflux de population ? Comment les accueillir ? Où les installer ? Quel statut leur accorder ? Ces questions ne relèvent pas de la seule politique intérieure française : elles acquièrent avec la création du Haut-Commissariat aux réfugiés une dimension internationale. Au croisement du droit, de la diplomatie et de la sociologie, Catherine Gousseff nous relate l'élaboration d'un nouveau statut : celui de réfugié apatride. Elle met en avant l'assistance des associations caritatives et le rôle des élites russes auprès de la Société des Nations pour contribuer à l'établissement de leurs droits. Elle retrace les grandes routes de l'exil alors empruntées et les relations entre réfugiés et accueillants. Une question politique et humaine qui est encore la nôtre.